Donati: «Io e la squadra determinati a uscire da questo momento»

Donati: «Io e la squadra determinati a uscire da questo momento»

Le parole del tecnico blucerchiato Massimo Donati alla vigilia di Bari-Sampdoria, 5.a giornata della Serie BKT 2025/26.

Sono ventitré i convocati di Donati per Bari-Sampdoria

26 Settembre 2025 Team
Malanca: perfettamente riuscito l’intervento al ginocchio sinistro

26 Settembre 2025 Team
Esercitazioni in chiave-Bari, venerdì rifinitura e partenza

25 Settembre 2025 Team