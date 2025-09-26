Sono ventitré i convocati di Donati per Bari-Sampdoria
Al termine della rifinitura mattutina svolta al “Mugnaini” di Bogliasco, Massimo Donati ha reso nota la lista dei 23 blucerchiati convocati per la trasferta di Bari, in programma domani, sabato, al “San Nicola” (ore 19.30) e valida quale 5.a giornata della Serie BKT 2025/26. Nel dettaglio l’elenco completo.
Portieri: Coucke, Ghidotti, Ravaglia.
Difensori: Coubiș, Depaoli, Giordano, Hadžikadunic, Ioannou, Riccio, Venuti, Vulikic.
Centrocampisti: Abildgaard, Barák, Bellemo, Benedetti, Conti, Ferri, Henderson, Ricci.
Attaccanti: Coda, Çuni, Narro, Pafundi.