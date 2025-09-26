U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Sono ventitré i convocati di Donati per Bari-Sampdoria

Al termine della rifinitura mattutina svolta al “Mugnaini” di Bogliasco, Massimo Donati ha reso nota la lista dei 23 blucerchiati convocati per la trasferta di Bari, in programma domani, sabato, al “San Nicola” (ore 19.30) e valida quale 5.a giornata della Serie BKT 2025/26. Nel dettaglio l’elenco completo.

Portieri: Coucke, Ghidotti, Ravaglia.

Difensori: Coubiș, Depaoli, Giordano, Hadžikadunic, Ioannou, Riccio, Venuti, Vulikic.

Centrocampisti: Abildgaard, Barák, Bellemo, Benedetti, Conti, Ferri, Henderson, Ricci.

Attaccanti: Coda, Çuni, Narro, Pafundi.

Malanca: perfettamente riuscito l’intervento al ginocchio sinistro

26 Settembre 2025 Team
Donati: «Io e la squadra determinati a uscire da questo momento»

26 Settembre 2025 Team
Esercitazioni in chiave-Bari, venerdì rifinitura e partenza

25 Settembre 2025 Team