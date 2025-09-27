Depaoli la sblocca, Moncini risponde: a Bari primo punto per la Samp
Per il report della sfida tra biancorossi e blucerchiati, 5.a giornata della Serie BKT 2025/26, clicca qui.
Bari 1
Sampdoria 1
Reti: p.t. 28′ Depaoli, 32′ Moncini; s.t.
Bari (3-5-2): Cerofolini; Meroni (30′ s.t. Burgio), Vicari (17′ p.t. Pucino), Nikolaou; Dickmann, Castrovilli, Verreth, Maggiore (20′ s.t. Darboe), Dorval; Moncini, Gytkjaer (20′ s.t. Sibilli).
A disposizione: Pissardo, Pagano, Bellomo, Antonucci, Rao, Pereiro, Partipilo, Braunoder.
Allenatore: Caserta.
Sampdoria (3-4-2-1): Ghidotti; Riccio, Hadžikadunić, Vulikic; Depaoli (35′ s.t. Barák), Abildgaard, Henderson (21′ s.t. Bellemo), Ioannou; Pafundi (35′ s.t. Coda), Benedetti (21′ s.t. Venuti); Çuni.
A disposizione: Ravaglia, Coucke, Coubis, Ferri, Ricci, Giordano, Conti, Narro.
Allenatore: Donati.
Arbitro: Marchetti di Ostia Lido.
Assistenti: Berti di Prato e Regattieri di Finale Emilia.
Quarto ufficiale: Leone di Barletta.
VAR: Guida di Torre Anninziata.
AVAR: Cosso di Reggio Calabria.
Note: ammoniti al 5′ p.t. Çuni, al 7′ p.t. Henderson, 19′ p.t. Depaoli, al 6′ s.t. Benedetti, all’8′ s.t. Dickmann, al 42′ s.t. Sibilli per gioco scorretto, al 36′ s.t. Caserta (all. Bari) per proteste; recupero 3′ p.t. e 5′ s.t.; 13.845 spettatori (5.134 abbonati; 459 tifosi ospiti); terreno di gioco in buone condizioni.