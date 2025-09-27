U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Donati: «Ottima risposta, importante muovere la classifica»

News

Donati: «Ottima risposta, importante muovere la classifica»

L’analisi del tecnico Massimo Donati al termine di Bari-Sampdoria, 5.a giornata del campionato Serie BKT 2025/26.

altre news

Depaoli: «Volevamo vincere, ora dobbiamo farlo con i nostri tifosi»

Depaoli: «Volevamo vincere, ora dobbiamo farlo con i nostri tifosi»

27 Settembre 2025 Team
Depaoli la sblocca, Moncini risponde: a Bari primo punto per la Samp

Depaoli la sblocca, Moncini risponde: a Bari primo punto per la Samp

27 Settembre 2025 Team
Sono ventitré i convocati di Donati per Bari-Sampdoria

Sono ventitré i convocati di Donati per Bari-Sampdoria

26 Settembre 2025 Team