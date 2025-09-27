U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Ripresa immediata per i blucerchiati in vista di Samp-Catanzaro

Non c’è tempo per tirare il fiato. Archiviata la trasferta di Bari, la Sampdoria – di rientro nella notte in volo charter dalla Puglia – già nella tarda mattinata di domani, domenica, tornerà al lavoro per in iniziare a preparare la sfida con il Catanzaro, in programma mercoledì 1° ottobre al “Ferraris” e valida quale 6.a giornata della Serie BKT 2025/26.

Depaoli: «Volevamo vincere, ora dobbiamo farlo con i nostri tifosi»

27 Settembre 2025 Team
Donati: «Ottima risposta, importante muovere la classifica»

27 Settembre 2025 Team
Depaoli la sblocca, Moncini risponde: a Bari primo punto per la Samp

27 Settembre 2025 Team