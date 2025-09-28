Blucerchiati subito in campo in vista di Samp-Catanzaro

Sampdoria subito al lavoro a Bogliasco. Al “Mugnaini”, i calciatori maggiormente impiegati con il Bari hanno svolto sedute di scarico tra palestra e fisioterapia; allenamento regolare per il resto dei blucerchiati disponibili. Sessione differenziata e terapie per Alex Ferrari ed Estanislau Pedrola. Riposo post-operatorio per Lorenzo Malanca. Domani, lunedì, è in programma un allenamento pomeridiano.