Blucerchiati subito in campo in vista di Samp-Catanzaro

Sampdoria subito al lavoro a Bogliasco. Al “Mugnaini”, i calciatori maggiormente impiegati con il Bari hanno svolto sedute di scarico tra palestra e fisioterapia; allenamento regolare per il resto dei blucerchiati disponibili. Sessione differenziata e terapie per Alex Ferrari ed Estanislau Pedrola. Riposo post-operatorio per Lorenzo Malanca. Domani, lunedì, è in programma un allenamento pomeridiano.

Ripresa immediata per i blucerchiati in vista di Samp-Catanzaro

27 Settembre 2025 Team
Depaoli: «Volevamo vincere, ora dobbiamo farlo con i nostri tifosi»

27 Settembre 2025 Team
Donati: «Ottima risposta, importante muovere la classifica»

27 Settembre 2025 Team