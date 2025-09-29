U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Arbitri: Sampdoria-Catanzaro affidata a Dionisi dell’Aquila

La designazione arbitrale per Sampdoria-Catanzaro, gara in programma mercoledì 1° ottobre (ore 20.30) al “Ferraris” di Genova e valida quale 6.a giornata della Serie BKT 2025/26.

Arbitro: Dionisi dell’Aquila.
Assistenti: Dei Giudici di Latina e Ricci di Firenze.
Quarto ufficiale: Manganiello di Pinerolo.
VAR: Meraviglia di Pistoia.
AVAR: Monaldi di Macerata.

