Giudice Sportivo: Samp e Catanzaro senza nuovi squalificati

Giudice Sportivo: Samp e Catanzaro senza nuovi squalificati

A seguire le decisioni del Giudice Sportivo dopo la 5.a giornata del campionato di Serie BKT 2025/26.

1 giornata di squalifica: Cacciamani (Juve Stabia), Vignali (Spezia).

Diffidati Sampdoria: –

