Opta Sports: il match program di Sampdoria-Catanzaro

Opta Sports ci fornisce il match program di Sampdoria-Catanzaro, 6.a giornata della Serie BKT 2025/26.

Scaricalo qui: 2025-26_sampdoria-catanzaro_match_program

Tattica e partitella al “Mugnaini”, martedì nuovo pomeridiano

29 Settembre 2025 Team
Giudice Sportivo: Samp e Catanzaro senza nuovi squalificati

29 Settembre 2025 Team
Arbitri: Sampdoria-Catanzaro affidata a Dionisi dell’Aquila

29 Settembre 2025 Team