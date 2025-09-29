Tattica e partitella al “Mugnaini”, martedì nuovo pomeridiano

Prosegue sotto il sole di Bogliasco la preparazione della Sampdoria alla sfida con il Catanzaro, 6.a giornata della Serie BKT 2025/26 e in programma mercoledì al “Ferraris” (ore 20.30). Massimo Donati e staff hanno diretto sul campo superiore del “Mugnaini” una seduta pomeridiana a base di attivazione atletica e tecnica, esercitazioni tattiche e partitella in spazi ridotti ad alta intensità. Scarico di gestione per Alessandro Riccio; sessione differenziata e terapie invece per Alex Ferrari ed Estanislau Pedrola. Riposo post-operatorio per Lorenzo Malanca. Domani, martedì, è in programma un nuovo allenamento al pomeriggio.