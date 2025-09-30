U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Sono ventitré i convocati di Donati per Sampdoria-Catanzaro

Al termine della rifinitura pomeridiana svolta al “Mugnaini” di Bogliasco, Massimo Donati ha reso nota la lista dei 23 blucerchiati convocati per la sfida con il Catanzaro, in programma domani, mercoledì, al “Ferraris” (ore 20.30) e valida quale 6.a giornata della Serie BKT 2025/26. Nel dettaglio l’elenco completo.

Portieri: Coucke, Ghidotti, Ravaglia.

Difensori: Coubiș, Depaoli, Giordano, Hadžikadunic, Ioannou, Riccio, Venuti, Vulikic.

Centrocampisti: Abildgaard, Barák, Bellemo, Benedetti, Conti, Ferri, Henderson, Ricci.

Attaccanti: Coda, Çuni, Narro, Pafundi.

