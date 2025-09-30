Vigilia di Samp-Catanzaro: a Bogliasco tattica e palle inattive

Vigilia di campionato per la Sampdoria che in quel di Bogliasco si prepara ad affrontare il Catanzaro nella sfida valida per la 7.a giornata della Serie BKT 2025/26, in programma domani, mercoledì, al “Ferraris” (ore 20.30). Massimo Donati e staff hanno diretto una seduta pomeridiana carratterizzata da attivazione atletica, esercitazioni tattiche, partitella in spazi ridotti ad alta intensità e sviluppo delle palle inattive. Con il gruppo, si è allenato anche Alessandro Riccio. Sessioni differenziate e terapie invece per Alex Ferrari ed Estanislau Pedrola; percorso di recupero anche sul campo per Giorgio Altare. Riposo post-operatorio per Lorenzo Malanca. Domani, mercoledì, è in programma al mattino la rifinitura.