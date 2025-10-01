U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Ripresa immediata per i blucerchiati in vista di Samp-Pescara

Il calendario non ammette soste. Archiviata la sfida con il Catanzaro, la Sampdoria già nella tarda mattinata di domani, giovedì, tornerà in campo al “Mugnaini” di Bogliasco per in iniziare a preparare la sfida con il Pescara, in programma domenica 5 ottobre al “Ferraris” e valida quale 7.a giornata della Serie BKT 2025/26.

