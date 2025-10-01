Samp e Catanzaro si dividono la posta: reti bianche al “Ferraris”
Per il report della sfida tra blucerchiati e giallorossi, 6.a giornata della Serie BKT 2025/26, clicca qui.
Sampdoria 0
Catanzaro 0
Sampdoria (3-4-2-1): Ghidotti; Riccio, Hadzikadunič, Vulikic; Depaoli, Abildgaard, Bellemo (47′ s.t. Conti), Venuti (37′ s.t. Ioannou); Pafundi (37′ s.t. Barák), Benedetti (17′ s.t. Henderson); Çuni (17′ s.t. Coda).
A disposizione: Ravaglia, Coucke, Coubis, Ferri, Ricci, Giordano, Narro.
Allenatore: Donati.
Catanzaro (3-4-2-1): Pigliacelli; Verrengia (28′ s.t. Pittarello), Antonini, Bettella; Cassandro, Pontisso (16′ s.t. Rispoli), Petriccione, Favasuli (41′ s.t. Di Francesco); Oudin (16′ s.t. Pandolfi), Cisse; Iemmello (28′ s.t. Di Chiara).
A disposizione: Marietta, Bashi, Nuamah, Brighenti, Buso, D’Alessandro, Buglio.
Allenatore: Aquilani
Arbitro: Dionisi dell’Aquila.
Assistenti: Dei Giudici di Latina e Ricci di Firenze.
Quarto ufficiale: Manganiello di Pinerolo.
VAR: Meraviglia di Pistoia.
AVAR: Monaldi di Macerata.
Note: ammonito al 27′ s.t. Cisse per gioco scorretto; recupero 0′ p.t. e 4′ s.t.; abbonati 20.392 (rateo 194.745 euro), paganti 2.103 (incasso 36.424 euro); terreno di gioco in buone condizioni.