Venuti: «Pretendiamo qualcosa di più da noi stessi»

Le parole del difensore Lorenzo Venuti al termine di Sampdoria-Catanzaro, 6.a giornata del campionato Serie BKT 2025/26.

Donati: «Importante non aver preso gol, ora dobbiamo vincere»

1 Ottobre 2025 Team
Samp e Catanzaro si dividono la posta: reti bianche al “Ferraris”

1 Ottobre 2025 Team
Sono ventitré i convocati di Donati per Sampdoria-Catanzaro

30 Settembre 2025 Team