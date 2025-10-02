U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Giudice Sportivo: Sampdoria e Pescara senza squalificati

A seguire le decisioni del Giudice Sportivo dopo la 6.a giornata del campionato di Serie BKT 2025/26.

1 giornata di squalifica: Ceccaroni (Palermo), Hristov (Spezia), Kvernadze (Frosinone).

Diffidati Sampdoria: –

Partitella con la Primavera, venerdì seduta pomeridiana

2 Ottobre 2025 Team
Arbitri: Sampdoria-Pescara affidata a Pairetto di Nichelino

2 Ottobre 2025 Team
Ripresa immediata per i blucerchiati in vista di Samp-Pescara

1 Ottobre 2025 Team