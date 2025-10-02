U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Partitella con la Primavera, venerdì seduta pomeridiana

News

Partitella con la Primavera, venerdì seduta pomeridiana

È ripartita subito, sotto il sole di Bogliasco, la preparazione della Sampdoria di Massimo Donati, chiamata domenica pomeriggio (ore 17.15) a sfidare il Pescara al “Ferraris”. Doppia la velocità alla ripresa: scarico per i titolari della gara con il Catanzaro, partitella con la Primavera (da un’oretta scarsa totale) per il resto dei blucerchiati disponibili. Individuali sul campo per Karim Diop e Lorenzo Malagrida; lavori specifici di recupero per Giorgio Altare, Alex Ferrari ed Estanis Pedrola; terapie per il convalescente Lorenzo Malanca. Domani, venerdì, si tornerà all’opera per una seduta pomeridiana al “Mugnaini”.

altre news

Giudice Sportivo: Sampdoria e Pescara senza squalificati

Giudice Sportivo: Sampdoria e Pescara senza squalificati

2 Ottobre 2025 Team
Arbitri: Sampdoria-Pescara affidata a Pairetto di Nichelino

Arbitri: Sampdoria-Pescara affidata a Pairetto di Nichelino

2 Ottobre 2025 Team
Ripresa immediata per i blucerchiati in vista di Samp-Pescara

Ripresa immediata per i blucerchiati in vista di Samp-Pescara

1 Ottobre 2025 Team