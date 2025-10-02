Partitella con la Primavera, venerdì seduta pomeridiana
News
Partitella con la Primavera, venerdì seduta pomeridiana
È ripartita subito, sotto il sole di Bogliasco, la preparazione della Sampdoria di Massimo Donati, chiamata domenica pomeriggio (ore 17.15) a sfidare il Pescara al “Ferraris”. Doppia la velocità alla ripresa: scarico per i titolari della gara con il Catanzaro, partitella con la Primavera (da un’oretta scarsa totale) per il resto dei blucerchiati disponibili. Individuali sul campo per Karim Diop e Lorenzo Malagrida; lavori specifici di recupero per Giorgio Altare, Alex Ferrari ed Estanis Pedrola; terapie per il convalescente Lorenzo Malanca. Domani, venerdì, si tornerà all’opera per una seduta pomeridiana al “Mugnaini”.