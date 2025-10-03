U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Nazionali: tutti gli impegni dei blucerchiati convocati

News

Nazionali: tutti gli impegni dei blucerchiati convocati

Sono tre i blucerchiati convocati dalle rispettive nazionali per i prossimi impegni ufficiali.

Bosnia ed Erzegovina – Dennis Hadžikadunić
Qualificazioni FIFA World Cup 2026: Cipro-Bosnia ed Erzegovina (giovedì 9 ottobre, ore 20.45, “AEK Arena” di Larnaca, Cipro)
Amichevole: Malta-Bosnia ed Erzegovina (domenica 12 ottobre, ore 19.00, “National Stadium” di Ta’ Qali, Malta)

Italia Under 21 – Luigi Cherubini e Simone Pafundi
Qualificazioni UEFA Euro Under 21: Italia-Svezia (venerdì 10 ottobre, ore 18.15, “Manuzzi” di Cesena)
Qualificazioni UEFA Euro Under 21: Italia-Armenia (martedì 14 ottobre, ore 18.15, “Zini” di Cremona)

altre news

Opta Sports: il match program di Sampdoria-Pescara

Opta Sports: il match program di Sampdoria-Pescara

2 Ottobre 2025 Team
Partitella con la Primavera, venerdì seduta pomeridiana

Partitella con la Primavera, venerdì seduta pomeridiana

2 Ottobre 2025 Team
Giudice Sportivo: Sampdoria e Pescara senza squalificati

Giudice Sportivo: Sampdoria e Pescara senza squalificati

2 Ottobre 2025 Team