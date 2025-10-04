U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Sono ventiquattro i convocati di Donati per Sampdoria-Pescara

Al termine della rifinitura pomeridiana svolta al “Mugnaini” di Bogliasco, Massimo Donati ha reso nota la lista dei 24 blucerchiati convocati per la sfida con il Pescara, in programma domani, domenica, al “Ferraris” (ore 17.15) e valida quale 7.a giornata della Serie BKT 2025/26. Nel dettaglio l’elenco completo.

Portieri: Coucke, Ghidotti, Ravaglia.

Difensori: Coubiș, Depaoli, Giordano, Hadžikadunic, Ioannou, Riccio, Venuti, Vulikic.

Centrocampisti: Abildgaard, Barák, Bellemo, Benedetti, Conti, Ferri, Henderson, Ricci.

Attaccanti: Cherubini, Coda, Çuni, Narro, Pafundi.

