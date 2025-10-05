Due giorni e mezzo di riposo, mercoledì pomeriggio la ripresa

Archiviata la vittoria con il Pescara, Massimo Donati ha concesso due giorni e mezzo di riposo ai blucerchiati, dando appuntamento al “Mugnaini” di Bogliasco nel pomeriggio di mercoledì. Sicuri assenti alla ripresa il nazionale bosniaco Dennis Hadžikadunić e gli azzurrini Luigi Cherubini e Simone Pafundi.