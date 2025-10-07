U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Giudice Sportivo: Samp e Virtus Entella senza squalificati

News

Giudice Sportivo: Samp e Virtus Entella senza squalificati

A seguire le decisioni del Giudice Sportivo dopo la 7.a giornata del campionato di Serie BKT 2025/26.

2 giornate di squalifica: Bastoni (Cesena).

1 giornata di squalifica: Brosco (Pescara), Capelli (Padova), Kofler (Südtirol).

Diffidati Sampdoria: –

altre news

Due giorni e mezzo di riposo, mercoledì pomeriggio la ripresa

Due giorni e mezzo di riposo, mercoledì pomeriggio la ripresa

5 Ottobre 2025 Team
Coda: «Vittoria liberatoria, serviva una scintilla»

Coda: «Vittoria liberatoria, serviva una scintilla»

5 Ottobre 2025 Team
Donati: «Reazione splendida, il pubblico ci ha dato una mano»

Donati: «Reazione splendida, il pubblico ci ha dato una mano»

5 Ottobre 2025 Team