Tecnico-tattico e partitelle al “Mugnaini”, venerdì mattutino

La Sampdoria prosegue gli allenamenti a Bogliasco nella settimana di sosta del campionato per gli impegni delle nazionali. Privi degli azzurrini Luigi Cherubini e Simone Pafundi e del bosniaco Dennis Hadžikadunić, Massimo Donati e staff hanno diretto una seduta mattutina sul campo superiore del “Mugnaini” a base di attivazione atletica, possessi, esercitazioni tecnico-tattiche, partitelle ad alta intensità a campo ridotto e allunghi. Palestra per Oliver Abildgaard e Gaëtan Coucke; specifici di recupero per Giorgio Altare, Alex Ferrari ed Estanislau Pedrola; terapie per il convalescente Lorenzo Malanca. Domani, venerdì, è in agenda un nuovo allenamento mattutino.