U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Serie BKT: anticipi e posticipi dalla 13.a alla 18.a giornata

News

Serie BKT: anticipi e posticipi dalla 13.a alla 18.a giornata

La Lega Serie B ha comunicato le date degli anticipi e dei posticipi dalla 13.a alla 18.a giornata del campionato Serie BKT 2025/26. Di seguito il calendario dei blucerchiati.

13.a Sampdoria vs Juve Stabia (lunedì 24 novembre, ore 20.30)
14.a Spezia vs Sampdoria (domenica 30 novembre, ore 17.15)
15.a Sampdoria vs Carrarese (domenica 7 dicembre, ore 19.30)
16.a Palermo vs Sampdoria (venerdì 12 dicembre, ore 20.30)
17.a Padova vs Sampdoria (sabato 20 dicembre, ore 15.00)
18.a Sampdoria vs Reggiana (sabato 27 dicembre, ore 15.00)

altre news

Tattica e partitelle al “Mugnaini”, sabato mattutino

Tattica e partitelle al “Mugnaini”, sabato mattutino

10 Ottobre 2025 Team
Tecnico-tattico al “Mugnaini”, venerdì mattutino

Tecnico-tattico al “Mugnaini”, venerdì mattutino

9 Ottobre 2025 Team
Ripresa senza i nazionali al “Mugnaini”, giovedì mattutino

Ripresa senza i nazionali al “Mugnaini”, giovedì mattutino

8 Ottobre 2025 Team