Tattica e partitelle al “Mugnaini”, sabato mattutino

Ancora priva degli azzurrini Luigi Cherubini e Simone Pafundi e del bosniaco Dennis Hadžikadunić, la Sampdoria prosegue a Bogliasco la preparazione nella settimana di sosta del campionato per gli impegni delle nazionali. Sul campo superiore del “Mugnaini” di Bogliasco, Massimo Donati e staff hanno diretto una seduta mattuina a base di attivazione, esercitazioni tattiche e tornei di partitelle in spazi diversi. Con il gruppo è tornato ad allenarsi anche Oliver Abildgaard; differenziato in palestra per Gaëtan Coucke, specifici di recupero sul campo per Giorgio Altare, Alex Ferrari ed Estanislau Pedrola. Terapie per Leonardo Benedetti, affaticato. Domani, sabato, è in programma al mattino l’ultimo allenamento settimanale.

