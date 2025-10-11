Sfida in famiglia con la Primavera, lunedì ripresa in chiave-Entella

Si è chiusa con una sfida in famiglia la settimana di sosta del campionato di Serie BKT. Priva degli azzurrini Luigi Cherubini e Simone Pafundi e del bosniaco Dennis Hadžikadunić, la Sampdoria ha affrontato sul prato superiore del “Mugnaini” la Primavera di Francesco Pedone. Antonin Barak è uscito anzitempo nel corso della prima frazione per un problema al ginocchio destro. Lavori differenziati per Leonardo Benedetti e Gaëtan Coucke; specifici di recupero tra campo e palestra per Giorgio Altare, Alex Ferrari ed Estanislau Pedrola. Massimo Donati e staff hanno concesso ai blucerchiati una domenica di assoluto riposo: la ripresa in chiave-Virtus Entella è fissata a Bogliasco nella mattinata di lunedì.