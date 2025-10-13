Ripresa al “Mugnaini” tra potenziamento ed esercitazioni tecniche

La Sampdoria si è rimessa in moto. Dopo una domenica di assoluto riposo i blucerchiati si sono ritrovati in mattinata al “Mugnaini” di Bogliasco per la ripresa degli allenamenti in vista della trasferta di venerdì sera (ore 20.30) a Chiavari in casa dell’Entella. In attesa dei rientri dei tre nazionali – Luigi Cherubini, Dennis Hadžikadunić e Simone Pafundi – Massimo Donati e staff hanno sottoposto la squadra a potenziamento in palestra, attivazione ed esercitazioni tecniche sul campo superiore. Antonin Barak, Gaëtan Coucke e Alex Ferrari hanno lavorato con i compagni. Specifici di recupero per Giorgio Altare ed Estanislau Pedrola; terapie per Leonardo Benedetti; permesso per Jordan Ferri. Domani, martedì, nuova seduta mattutina.