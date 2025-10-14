U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Partitelle a Bogliasco, lesione al retto femorale per Pafundi

La Sampdoria prosegue a Bogliasco la preparazione in vista della trasferta di Chiavari con la Virtus Entella in programma venerdì al “Sannazzari” (ore 20.30). Sul campo superiore del “Mugnaini” Massimo Donati e staff hanno diretto una seduta mattutina a base di attivazione atletica e partitelle ad alta intensità su spazi ridotti. Scarico per Dennis Hadzikadunič, rientrato dagli impegni internazionali con la Bosnia ed Erzegovina; sessioni differenziate per Giorgio Altare ed Estanislau Pedrola; terapie per Leonardo Benedetti e Gaëtan Coucke.

Esami. Ancora assente Luigi Cherubini, impegnato con l’Italia Under 21. Già rientrato invece Simone Pafundi, il quale è stato sottoposto nel primo pomeriggio ad esami strumentali che hanno evidenziato una lesione al retto femorale della coscia sinistra. Domani, mercoledì, è in programma un allenamento mattutino.

