U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Arbitri: Virtus Entella-Sampdoria affidata a Di Bello di Brindisi

News

Arbitri: Virtus Entella-Sampdoria affidata a Di Bello di Brindisi

La designazione arbitrale per Virtus Entella-Sampdoria, gara in programma venerdì 17 ottobre (ore 20.30) al “Sannazzari” di Chiavari (Genova) e valida quale 8.a giornata della Serie BKT 2025/26.

Arbitro: Di Bello di Brindisi.
Assistenti: Cipressa di Lecce e Scarpa di Collegno.
Quarto ufficiale: Gauzolino di Torino.
VAR: Paterna di Teramo.
AVAR: Manganiello di Pinerolo.

altre news

Partitelle a Bogliasco, lesione al retto femorale per Pafundi

Partitelle a Bogliasco, lesione al retto femorale per Pafundi

14 Ottobre 2025 Team
Ripresa al “Mugnaini” tra potenziamento ed esercitazioni tecniche

Ripresa al “Mugnaini” tra potenziamento ed esercitazioni tecniche

13 Ottobre 2025 Team
Sfida con la Primavera, lunedì ripresa in chiave-Entella

Sfida con la Primavera, lunedì ripresa in chiave-Entella

11 Ottobre 2025 Team