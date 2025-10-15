U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Nazionali: i risultati e le presenze dei blucerchiati

News

Nazionali: i risultati e le presenze dei blucerchiati

Bosnia ed Erzegovina – Dennis Hadžikadunić
Qualificazioni FIFA World Cup 2026: Cipro-Bosnia ed Erzegovina 2-2 (in panchina)
Amichevole: Malta-Bosnia ed Erzegovina 1-4 (in panchina)

Italia Under 21 – Luigi Cherubini e Simone Pafundi
Qualificazioni UEFA Euro Under 21: Italia-Svezia 4-0 (Cherubini titolare, sostituito al 72′ da Pafundi)
Qualificazioni UEFA Euro Under 21: Italia-Armenia 5-1 (Cherubini titolare, sostituito al 73′; Pafundi infortunato)

altre news

Opta Sports: il match program di Virtus Entella-Sampdoria

Opta Sports: il match program di Virtus Entella-Sampdoria

15 Ottobre 2025 Team
Tattica sul sintetico del “Garrone”, giovedì mattutino e conferenza

Tattica sul sintetico del “Garrone”, giovedì mattutino e conferenza

15 Ottobre 2025 Team
Arbitri: Virtus Entella-Sampdoria affidata a Di Bello di Brindisi

Arbitri: Virtus Entella-Sampdoria affidata a Di Bello di Brindisi

15 Ottobre 2025 Team