U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Opta Sports: il match program di Virtus Entella-Sampdoria

News

Opta Sports: il match program di Virtus Entella-Sampdoria

Opta Sports ci fornisce il match program di Virtus Entella-Sampdoria, 8.a giornata della Serie BKT 2025/26.

Scaricalo qui: 2025-26_virtusentella-sampdoria_match_program

altre news

Tattica sul sintetico del “Garrone”, giovedì mattutino e conferenza

Tattica sul sintetico del “Garrone”, giovedì mattutino e conferenza

15 Ottobre 2025 Team
Arbitri: Virtus Entella-Sampdoria affidata a Di Bello di Brindisi

Arbitri: Virtus Entella-Sampdoria affidata a Di Bello di Brindisi

15 Ottobre 2025 Team
Partitelle a Bogliasco, lesione al retto femorale per Pafundi

Partitelle a Bogliasco, lesione al retto femorale per Pafundi

14 Ottobre 2025 Team