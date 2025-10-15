U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Tattica sul sintetico del “Garrone”, giovedì mattutino e conferenza

Meno due alla trasferta di Chiavari. La Sampdoria si è ritrovata questa mattina sul rinnovato sintetico del “Garrone” di Bogliasco dove Massimo Donati e il suo staff hanno diretto una seduta caratterizzata da attivazione sul campo, esercitazione tattica e sviluppo delle palle inattive. In gruppo anche Leonardo Benedetti; soltanto scarico invece per Luigi Cherubini, rientrato dagli impegni internazionali con l’Italia Under 21; sessioni differenziate per Giorgio Altare ed Estanislau Pedrola; terapie per Gaëtan Coucke e Simone Pafundi. Domani, giovedì, è in programma un nuovo allenamento mattutino, seguito dalla conferenza stampa dell’allenatore.

Arbitri: Virtus Entella-Sampdoria affidata a Di Bello di Brindisi

15 Ottobre 2025 Team
Partitelle a Bogliasco, lesione al retto femorale per Pafundi

14 Ottobre 2025 Team
Ripresa al “Mugnaini” tra potenziamento ed esercitazioni tecniche

13 Ottobre 2025 Team