Sono venticinque i convocati di Donati per Virtus Entella-Samp

Al termine della rifinitura mattutina svolta al “Mugnaini” di Bogliasco, Massimo Donati ha reso nota la lista dei 25 blucerchiati convocati per la sfida con la Virtus Entella, in programma domani, venerdì, al “Sannazzari” di Chiavari (ore 20.30) e valida quale 8.a giornata della Serie BKT 2025/26. Prima chiamata per Andrey Krastev (maglia n.° 22) e Lorenzo Malagrida (maglia n.° 77). Nel dettaglio l’elenco completo.

Portieri: Ghidotti, Krastev, Ravaglia.

Difensori: Coubis, Depaoli, Ferrari, Giordano, Hadžikadunić, Ioannou, Riccio, Venuti, Vulikic.

Centrocampisti: Abildgaard, Barák, Bellemo, Benedetti, Conti, Ferri, Henderson, Malagrida, Ricci.

Attaccanti: Cherubini, Coda, Çuni, Narro.