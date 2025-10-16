U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Sono venticinque i convocati di Donati per Virtus Entella-Samp

Al termine della rifinitura mattutina svolta al “Mugnaini” di Bogliasco, Massimo Donati ha reso nota la lista dei 25 blucerchiati convocati per la sfida con la Virtus Entella, in programma domani, venerdì, al “Sannazzari” di Chiavari (ore 20.30) e valida quale 8.a giornata della Serie BKT 2025/26. Prima chiamata per Andrey Krastev (maglia n.° 22) e Lorenzo Malagrida (maglia n.° 77). Nel dettaglio l’elenco completo.

Portieri: Ghidotti, Krastev, Ravaglia.

Difensori: Coubis, Depaoli, Ferrari, Giordano, Hadžikadunić, Ioannou, Riccio, Venuti, Vulikic.

Centrocampisti: Abildgaard, Barák, Bellemo, Benedetti, Conti, Ferri, Henderson, Malagrida, Ricci.

Attaccanti: Cherubini, Coda, Çuni, Narro.

Donati: «Chiavari partita rognosa ma in noi è scattata la scintilla»

16 Ottobre 2025 Team
Opta Sports: il match program di Virtus Entella-Sampdoria

15 Ottobre 2025 Team
Tattica sul sintetico del “Garrone”, giovedì mattutino e conferenza

15 Ottobre 2025 Team