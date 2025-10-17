Chiavari amara per la Sampdoria, vince la Virtus Entella
Chiavari amara per la Sampdoria, vince la Virtus Entella
Per il report della sfida tra biancazzurri e blucerchiati, 8.a giornata della Serie BKT 2025/26, clicca qui.
Virtus Entella 3
Sampdoria 1
Reti: p.t. 33′ Debenedetti, 39′ Franzoni rig.; s.t. 36′ Coda, 38′ Tiritiello.
Virtus Entella (3-5-2): Colombi; Parodi, Tiritiello, Marconi; Mezzoni, Franzoni (43′ s.t. Bariti), Nichetti, Karic (19′ s.t. Della Vecchia), Di Mario (43′ s.t. Boccadamo); Fumagalli (43′ s.t. Lipani), Debenedetti (31′ s.t. Russo).
A disposizione: Del Frate, Siaulys, Palomba, Moretti, Ankeye, Bottaro, Portanova.
Allenatore: Chiappella.
Sampdoria (3-4-2-1): Ghidotti; Riccio, Hadžikadunić, Giordano; Depaoli (42′ s.t. Narro), Abildgaard (27′ s.t. Ricci), Bellemo, Venuti (8′ s.t. Ioannou); Cherubini (1′ s.t. Çuni), Henderson (1′ s.t. Barák); Coda.
A disposizione: Ravaglia, Coubis, Ferri, Ferrari, Vulikic, Conti, Benedetti.
Allenatore: Donati.
Arbitro: Di Bello di Brindisi.
Assistenti: Cipressa di Lecce e Scarpa di Collegno.
Quarto ufficiale: Gauzolino di Torino.
VAR: Paterna di Teramo.
AVAR: Manganiello di Pinerolo.
Note: ammoniti al 3′ s.t. Abildgaard, al 25′ s.t. Nichetti per gioco scorretto, al 29′ s.t. Debenedetti per comportamento non regolamentare; recupero 1′ p.t. e 4′ s.t.; paganti 5.560 (incasso 90.811,40 euro); terreno di gioco in sintetico.