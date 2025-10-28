U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Ripresa immediata per i blucerchiati in vista di Samp-Mantova

News

Ripresa immediata per i blucerchiati in vista di Samp-Mantova

Il calendario non ammette soste. Archiviata la trasferta di Empoli, la Sampdoria già nella mattinata di domani, mercoledì, tornerà ad allenarsi al “Mugnaini” di Bogliasco per in iniziare a preparare la sfida con il Mantova, in programma domenica 2 novembre al “Ferraris” e valida quale 11.a giornata della Serie BKT 2025/26.

altre news

Çuni: «Felice per il gol, ripartiamo da questa reazione»

Çuni: «Felice per il gol, ripartiamo da questa reazione»

28 Ottobre 2025 Team
Foti: «Meritavamo di vincere, felice di aiutare la mia squadra»

Foti: «Meritavamo di vincere, felice di aiutare la mia squadra»

28 Ottobre 2025 Team
Çuni riacciuffa l’Empoli, un punto per la Samp al “Castellani”

Çuni riacciuffa l’Empoli, un punto per la Samp al “Castellani”

28 Ottobre 2025 Team