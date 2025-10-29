Ripresa a due velocità al “Mugnaini”, giovedì pomeridiano

Rientrata nella notte in pullman da Empoli, la Sampdoria si è subito rimessa all’opera questa mattina al “Mugnaini” di Bogliasco per iniziare a preparare la sfida con il Mantova, in programma domenica (ore 19.30) al “Ferraris”. Seduta di scarico per i calciatori maggiormente impegnati al “Castellani” con l’Empoli, programma completo a base di attivazione, esercitazioni tecniche e partitelle ad alta intensità per tutti gli altri calviatori a disposizione di Angelo Gregucci e del suo staff.

Esami. Intanto gli esami strumentali ai quali è stato sottoposto nel pomeriggio Oliver Abildgaard hanno evidenziato una lesione all’acromion claveare della spalla destra. Proseguono i rispettivi iter di recupero Giorgio Altare e Simone Pafundi; terapie per Gaëtan Coucke ed Estanislau Pedrola. Domani, giovedì, è in agenda un allenamento pomeridiano.