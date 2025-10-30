U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Giudice Sportivo: un turno a Ferri, salterà Sampdoria-Mantova

A seguire le decisioni del Giudice Sportivo dopo la 10.a giornata del campionato di Serie BKT 2025/26.

1 giornata di squalifica: Elia (Empoli), Ferri (Sampdoria).

Diffidati Sampdoria: –

Ripresa a due velocità al “Mugnaini”, giovedì pomeridiano

29 Ottobre 2025 Team
Ripresa immediata per i blucerchiati in vista di Samp-Mantova

28 Ottobre 2025 Team
Çuni: «Felice per il gol, ripartiamo da questa reazione»

28 Ottobre 2025 Team