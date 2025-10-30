Partitella sotto la pioggia a Bogliasco, venerdì mattutino

Prosegue sotto la pioggia a Bogliasco la preparazione della Sampdoria alla sfida con il Mantova, valida per l’11.a giornata della Serie BKT 2025/26 e in programma domenica al “Ferraris” (ore 19.30). Dopo una prima sessione di videoanalisi, i calciatori maggiormente impegnati ad Empoli hanno svolto una sessione di scarico, mentre gli altri disponibili hanno disputato una partitella in famiglia con la Primavera di Francesco Pedone, vinta 3-0 grazie alle reti di Narro, autore di una doppietta, e Riccio. Proseguono i rispettivi iter di recupero Giorgio Altare e Simone Pafundi; terapie per Oliver Abildgaard, Gaëtan Coucke ed Estanislau Pedrola. Domani, venerdì, la squadra sosterrà un allenamento mattutino.