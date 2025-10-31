U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Arbitri: Sampdoria-Mantova affidata a Mucera di Palermo

La designazione arbitrale per Sampdoria-Mantova, gara in programma domenica 2 novembre (ore 19.30) al “Ferraris” di Genova e valida quale 11.a giornata della Serie BKT 2025/26.

Arbitro: Mucera di Palermo.
Assistenti: Miniutti di Maniago e Cortese di Palermo.
Quarto ufficiale: Di Marco di Ciampino.
VAR: Mazzoleni di Bergamo.
AVAR: Del Giovane di Albano Laziale.

