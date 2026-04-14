Tattica al “Mugnaini”, mercoledì mattutino e conferenza

La Sampdoria si avvicina alla sfida con il Monza, in programma venerdì sera al “Ferraris” (ore 20.30). Attilio Lombardo e staff hanno diretto un allenamento mattutino sul campo superiore del “Mugnaini” a base di attivazione tecnica, sviluppi tattici ed esercitazioni finali per reparti (difensori e centrocampisti-attaccanti). Parzialmente in gruppo Liam Henderson mentre Tommaso Martinelli ha interrotto anticipatamente la seduta in via precauzionale per un fastidio al ginocchio sinistro. Differenziato in palestra per Gaëtan Coucke. Terapie per Simone Pafundi. Percorsi di recupero per Lorenzo Malanca e Lorenzo Venuti. Domani, mercoledì, è in agenda un nuovo mattutino, seguita dalla conferenza stampa dell’allenatore.