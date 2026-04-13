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Qui Bogliasco: ancora due gruppi, martedì mattutino

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Qui Bogliasco: ancora due gruppi, martedì mattutino

Continua nell’uggioso pomeriggio di Bogliasco la preparazione della Sampdoria all’anticipo casalingo con il Monza (venerdì, ore 20.30). Video e attivazione tecnica per tutti, poi ancora squadra divisa in due da mister Attilio Lombardo e staff: corsa e scarico in palestra per i titolari di Pescara; possessi, sprint e partitella in spazi ridotti per il resto dei disponibili. Lavoro parzialmente in gruppo sul campo superiore del “Mugnaini” per Liam Henderson. Gaëtan Coucke è invece rimasto a riposo per un fastidio alla spalla destra. Terapie per Simone Pafundi. Percorsi di recupero per Lorenzo Malanca e Lorenzo Venuti. Domani, martedì, allenamento mattutino.

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