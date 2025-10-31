Meno due a Samp-Mantova, sabato conferenza e rifinitura

Meno due a Sampdoria-Mantova. Al “Mugnaini” di Bogliasco prosegue la preparazione dei blucerchiati alla sfida in programma domenica al “Ferraris” (19.30) con Angelo Gregucci e il staff impegnati nel condurre un allenamento mattutino a base di attivazione atletica, esercitazioni tecnico-tattiche, partitella ad alta intensità e palle inattive. Proseguono i rispettivi iter di recupero Giorgio Altare e Simone Pafundi; terapie e palestra per Oliver Abildgaard, Gaëtan Coucke, Fabio Depaoli, Stefano Girelli, Estanislau Pedrola e Nicola Ravaglia. Domani, sabato, è in programma al pomeriggio la seduta di rifinitura, preceduta dalla conferenza stampa dell’allenatore.