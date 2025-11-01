U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Gregucci: «Dobbiamo vincere con umiltà e compattezza»

Le parole del tecnico Angelo Gregucci alla vigilia di Sampdoria-Mantova, 11.a giornata del campionato Serie BKT 2025/26.

Meno due a Samp-Mantova, sabato conferenza e rifinitura

31 Ottobre 2025 Team
Arbitri: Sampdoria-Mantova affidata a Mucera di Palermo

31 Ottobre 2025 Team
Opta Sports: il match program di Sampdoria-Mantova

30 Ottobre 2025 Team