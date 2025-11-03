Blucerchiati subito in campo al “Mugnaini”, martedì pomeridiano

La Sampdoria si è ritrovata nel pomeriggio al “Mugnaini” di Bogliasco per iniziare a preparare la trasferta di Venezia, in programma sabato al “Penzo”. Lunga sessione di video-analisi per l’intero gruppo, quindi scarico e terapie per i titolari di Samp-Mantova, seduta mista tra fase atletica e partitelle per gli altri disponibili (Alex Ferrari esentato dalla partitella a pressione), compresi Gaëtan Coucke e Simone Pafundi. Differenziati anche sul campo per Giorgio Altare, Fabio Depaoli ed Estanislau Pedrola. Terapie per Oliver Abildgaard e Nicola Ravaglia. Domani, martedì, è in agenda una nuova seduta pomeridiana.