Giudice Sportivo: Samp e Venezia al completo, Henderson in diffida

A seguire le decisioni del Giudice Sportivo dopo la 11.a giornata del campionato di Serie BKT 2025/26.

1 giornata di squalifica: Izzo (Monza), A. Oyono (Frosinone), Barreca (Padova), Minucci (Carrarese).

Diffidati Sampdoria: Henderson.

Blucerchiati subito in campo al “Mugnaini”, martedì pomeridiano

3 Novembre 2025 Team
Ripresa immediata al “Mugnaini” in vista di Venezia-Sampdoria

2 Novembre 2025 Team
Giordano: «Serve più fame, a Venezia per dimostrarlo»

2 Novembre 2025 Team