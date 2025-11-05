U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Arbitri: Venezia-Sampdoria affidata ad Allegretta di Molfetta

La designazione arbitrale per Venezia-Sampdoria, gara in programma sabato 8 novembre (ore 19.30) al “Penzo” di Venezia e valida quale 12.a giornata della Serie BKT 2025/26.

Arbitro: Allegretta di Molfetta.
Assistenti: Di Gioia di Nola e Grasso di Ariano Irpino.
Quarto ufficiale: Nigro di Prato.
VAR: Santoro di Messina.
AVAR: Di Vuolo di Castellammare di Stabia.

Samp ancora in due gruppi, da mercoledì ritiro anticipato

4 Novembre 2025 Team
Giudice Sportivo: Samp e Venezia al completo, Henderson in diffida

4 Novembre 2025 Team
Blucerchiati subito in campo al “Mugnaini”, martedì pomeridiano

3 Novembre 2025 Team