Possessi e partitelle a Bogliasco, giovedì in campo a “Veronello”

Prosegue con una seduta mattutina sotto il sole di Bogliasco la fase di avvicinamento della Sampdoria alla trasferta di Venezia, in programma sabato al “Penzo” (ore 19.30). Dopo aver tenuto a rapporto la squadra al centro del campo principale del “Mugnaini”, Angelo Gregucci e il suo staff hanno diretto una seduta mattutina caratterizzata da attivazione atletica, possessi, esercitazioni tecnico-tattiche e partitelle ad alta intensità su spazi diversi. Con il gruppo si sono allenati anche Fabio Depaoli e Alex Ferrari. Differenziati di recupero per Giorgio Altare, Estanislau Pedrola e Nicola Ravaglia. Terapie per Oliver Abildgaard, Lorenzo Malagrida, Victor Narro.

Partenza. Al termine della seduta e dopo il pranzo in comune, si è svolto il tradizionale incontro di aggiornamento con un membro della CAN: l’arbitro Davide Ghersini della sezione AIA di Genova ha spiegato a squadra e staff le novità riguardo le normative del regolamento e le relative interpretazioni. Quindi partenza in pullman verso “Veronello”, sede del ritiro anticipato, dove domani, giovedì, la squadra sosterrà una nuova seduta.