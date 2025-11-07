U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Gregucci: «Testa alta e petto in fuori, a Venezia per l’autostima»

News

Gregucci: «Testa alta e petto in fuori, a Venezia per l’autostima»

Le parole del tecnico Angelo Gregucci alla vigilia di Venezia-Sampdoria, 12.a giornata del campionato Serie BKT 2025/26.

altre news

Opta Sports: il match program di Venezia-Sampdoria

Opta Sports: il match program di Venezia-Sampdoria

7 Novembre 2025 Team
Verso Venezia: primo allenamento a “Veronello” per la Samp

Verso Venezia: primo allenamento a “Veronello” per la Samp

6 Novembre 2025 Team
Possessi e partitelle a Bogliasco, giovedì in campo a “Veronello”

Possessi e partitelle a Bogliasco, giovedì in campo a “Veronello”

5 Novembre 2025 Team