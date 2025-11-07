U.C. Sampdoria Sampdoria logo

Opta Sports: il match program di Venezia-Sampdoria

News

Opta Sports: il match program di Venezia-Sampdoria

Opta Sports ci fornisce il match program di Venezia-Sampdoria, 12.a giornata della Serie BKT 2025/26.

Scaricalo qui: 2025-26_venezia-sampdoria_match_program

altre news

Verso Venezia: primo allenamento a “Veronello” per la Samp

Verso Venezia: primo allenamento a “Veronello” per la Samp

6 Novembre 2025 Team
Possessi e partitelle a Bogliasco, giovedì in campo a “Veronello”

Possessi e partitelle a Bogliasco, giovedì in campo a “Veronello”

5 Novembre 2025 Team
Arbitri: Venezia-Sampdoria affidata ad Allegretta di Molfetta

Arbitri: Venezia-Sampdoria affidata ad Allegretta di Molfetta

5 Novembre 2025 Team