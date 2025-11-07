Sono ventiquattro i convocati di Gregucci per Venezia-Sampdoria
Al termine della rifinitura mattutina svolta al “Mugnaini” di Bogliasco, Angelo Gregucci ha reso nota la lista dei 24 blucerchiati convocati per la trasferta di Venezia, in programma domani, sabato, al “Penzo” (ore 19.30) e valida quale 12.a giornata della Serie BKT 2025/26. Nel dettaglio l’elenco completo.
Portieri: Coucke, Ghidotti, Krastev, Ravaglia.
Difensori: Coubiș, Depaoli, Ferrari, Giordano, Hadžikadunić, Ioannou, Riccio, Venuti, Vulikic.
Centrocampisti: Barák, Bellemo, Benedetti, Casalino, Conti, Ferri, Henderson.
Attaccanti: Cherubini, Coda, Çuni, Narro.