Due giorni di stacco, martedì la ripresa a Bogliasco

Archiviata la sconfitta di Venezia, Angelo Gregucci ha concesso due giorni di stacco ai blucerchiati, dando appuntamento al “Mugnaini” di Bogliasco nella mattinata di martedì. Sicuri assenti alla ripresa i nazionali Luigi Cherubini e Dennis Hadžikadunić.

